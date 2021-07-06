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Какие овощи помогают похудеть? Рассказывают диетологи
Источник материала: ОНТ
Некоторые овощи помогают сбросить лишние килограммы,
По словам специалистов, сырые овощи содержат меньшее количество калорий, в отличие от термически обработанных. Еще одно преимущество сырых овощей – большое количество витаминов.
Кэти Куфал отметила, что тем, кто хочет похудеть, стоит выбирать овощи с низким содержанием крахмала. Например, цветную капусту, морковь, перец, брокколи, помидоры, салат, цуккини.
При этом специалист добавила, что не стоит сидеть на диете, в которую не входят овощи без крахмала, чтобы не навредить здоровью.
ФОТО: pixabay
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Некоторые овощи помогают сбросить лишние килограммы, рассказали порталу PopSugar диетологи Кэти Куфал и Лонилли Фриман. По словам специалистов, сырые овощи содержат...
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