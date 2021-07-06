Мужчина напал с ножом на милиционера в Городке

Источник материала: ОНТ

В Городке местный житель с ножом напал на милиционера. Об этом со ссылкой на УВД Витебского облисполкома сообщает БЕЛТА.

Около часа ночи 5 июля в оперативно дежурную службу местного РОВД поступило сообщение от 31-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что сожитель напился и начал её избивать. На место происшествия выехали милиционеры, однако по прибытии они не обнаружили дебошира. Его начали разыскивать.

Спустя некоторое время правоохранители услышали удар по автомобилю, в котором они находились. Находившийся за рулем милиционер приоткрыл дверь, чтобы понять, что происходит, и в этот же момент получил удар ножом в область виска. Несмотря на ранение, милиционеру и его напарнику удалось схватить нападавшего, который оказался тем самым дебоширом. Теперь 42-летнему мужчине грозит уголовная ответственность.

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