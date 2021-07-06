Скончался выдающийся армянский музыкант Дживан Гаспарян

Источник материала: ОНТ

В возрасте 92 лет скончался народный артист Армянской ССР, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом в Facebook сообщил его внук.

Гаспарян принимал участие в создании саундтреков к таким картинам, как «Гладиатор», «Страсти Христовы», «Онегин», «Сирано».

Музыкант сыграл порядка 20 тысяч концертов.

ФОТО: скриншот из видео Jivan Gasparyan - They Took My Love Away (Live in Concert from 65 Years on Stage - 2011)

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