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Скончался выдающийся армянский музыкант Дживан Гаспарян
Источник материала: ОНТ
В возрасте 92 лет скончался народный артист Армянской ССР, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом в Facebook
Гаспарян принимал участие в создании саундтреков к таким картинам, как «Гладиатор», «Страсти Христовы», «Онегин», «Сирано».
Музыкант сыграл порядка 20 тысяч концертов.
ФОТО: скриншот из видео
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В возрасте 92 лет скончался народный артист Армянской ССР, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом в Facebook сообщил его внук. Гаспарян принимал участие в...
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