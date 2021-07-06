Как выращивать сладкие и сочные арбузы на своем огороде? Рассказывает доктор сельскохозяйственных наук

Источник материала: ОНТ

Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований Республиканского предприятия «Институт овощеводства» Мечислав Степуро занимается выращиваем арбузов уже более 20 лет. Он знает секрет богатого урожая: как обработать почву, чем удобрять, как защитить от вредителей. О том, как вырастить вкусный арбуз на своей грядке, – в нашем сюжете.



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