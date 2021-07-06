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Как выращивать сладкие и сочные арбузы на своем огороде? Рассказывает доктор сельскохозяйственных наук

06.07.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выращивать сладкие и сочные арбузы на своем огороде? Рассказывает доктор сельскохозяйственных наук

Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований Республиканского предприятия «Институт овощеводства» Мечислав Степуро занимается выращиваем арбузов уже более 20 лет. Он знает секрет богатого урожая: как обработать почву, чем удобрять, как защитить от вредителей. О том, как вырастить вкусный арбуз на своей грядке, – в нашем сюжете.

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Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований Республиканского предприятия «Институт овощеводства» Мечислав Степуро...
 
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