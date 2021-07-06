Руслан Алехно о «Купалье-2021»: Для меня Александрия – это место встречи старых друзей и новых знакомств

Источник материала: ОНТ

Остается всего четыре дня до старта одного из самых ярких событий лета: «Александрия собирает друзей» уже в эти выходные! Один из участников «Купалья-2021» Руслан Алехно рассказал, какое значение для него имеет этот праздник.

Подробнее – в видеоинформации.









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