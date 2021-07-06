Плумкот, нектакотум, тайберри. Рассказываем о необычных гибридах фруктов и ягод

Источник материала: ОНТ

Чем отличаются гибриды от генетически модифицированных фруктов? Что получится, если скрестить сливу и абрикос? И как выглядит «кровавый» лайм? Смотрите в нашем сюжете.



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