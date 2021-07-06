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Мужчина избил сожительницу до смерти и поджег ее. Завершено расследование убийства женщины в Могилеве
Источник материала: ОНТ
Расследование жестокого убийства 47-летней жительницы Могилева завершено, сообщили в Следственном комитете.
Спустя некоторое время мужчина вернулся. Он увидел, что дом горит, и побежал за помощью к соседям.
Милиция задержала по подозрению в убийстве сожителя погибшей. Мужчина признал вину в совершении преступления.
ФОТО: БЕЛТА
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Мужчина избил сожительницу до смерти и поджег ее. Завершено расследование убийства женщины в Могилеве
Расследование жестокого убийства 47-летней жительницы Могилева завершено, сообщили в Следственном комитете. Спустя некоторое время мужчина вернулся. Он увидел,...
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