Мужчина избил сожительницу до смерти и поджег ее. Завершено расследование убийства женщины в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Расследование жестокого убийства 47-летней жительницы Могилева завершено, сообщили в Следственном комитете.

Спустя некоторое время мужчина вернулся. Он увидел, что дом горит, и побежал за помощью к соседям.

Милиция задержала по подозрению в убийстве сожителя погибшей. Мужчина признал вину в совершении преступления.

ФОТО: БЕЛТА





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