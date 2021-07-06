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Две украинские телепрограммы прекратили вещание в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Министерство информации аннулировало разрешение на распространение в Беларуси двух украинских телепрограмм – UA и Kvartal TV,
В Министерстве пояснили: решение принято в связи с нарушением действующего законодательства в части, которая касается специализаций иностранных средств массовой информации.
ФОТО: БЕЛТА
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Министерство информации аннулировало разрешение на распространение в Беларуси двух украинских телепрограмм – UA и Kvartal TV, сообщили в ведомстве. В Министерстве...
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