Две украинские телепрограммы прекратили вещание в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Министерство информации аннулировало разрешение на распространение в Беларуси двух украинских телепрограмм – UA и Kvartal TV, сообщили в ведомстве.

В Министерстве пояснили: решение принято в связи с нарушением действующего законодательства в части, которая касается специализаций иностранных средств массовой информации.

ФОТО: БЕЛТА





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