Несвижский, Коссовский, Кревский. Посмотрите, как выглядят самые красивые замки Беларуси!

Источник материала: ОНТ

Несвиж, Мир, Гомель, Лида. Что объединяет старинные города? Да любой турист знает, что в Беларуси сохранились уникальные замки. Более того, памятники архитектуры бережно восстанавливают и поддерживают в идеальном порядке. Приглашаем на экскурсию!



Почти десять лет назад государство заявило, что замки – наше все. И даже выделило бюджет на их реконструкцию. Так появилась государственная программа «Замки Беларуси». Это был непростой путь. Сначала специалисты проводили анализ культурных объектов, попавших в программы восстановления. Изучался культурный потенциал будущих комплексов, определялись сроки работы и объемы необходимых средств. Так один за одним на туристической карте Беларуси вырастали замковые комплексы, которые когда-то вместо туристов принимали князей и королей различных государств, и где проходили балы и театральные представления.

Замковый комплекс «Мир» не нуждается в представлении: он притягивает туристов со всего мира. Хотя еще несколько десятков лет назад замок находился в неприглядном виде. На его долю выпало немало бед. В Мирский замок вдохнули жизнь уже в суверенной Беларуси. Сейчас на площадках замкового комплекса традиционно проходят выставки, фестивали исторические реконструкции, музыкальные и театральные представления, книжные и ремесленные ярмарки. Кроме того, посетителей привлекают живописный парк и пруд. В комплексе два конференц-зала, ресторан с блюдами национальной кухни и даже гостиница. Без привидений, как уверяют постояльцы.

После Второй мировой войны в Несвижском замке размещался санаторий, а роскошный парк Радзивиллов был в запустении. Сегодня же посетители могут любоваться водоемами и каналами, гулять по тенистым аллеям, изучать внутреннее убранство замка. В фондах музея-заповедника около тридцати тысячи экспонатов.

Коссовский замок или дворец Пусловских в Ивацевичском районе. Во время Великой Отечественной войны он сгорел. От замка остались лишь каменные стены. Долгое время замок, где когда-то были полы-аквариумы, местные растаскивали на кирпичи. В 2008 году дворец начали восстанавливать. Реставрационные работы обещают полностью закончить к марту 2022 года.

Ружанский замок – дворцовый комплекс Сапег. В 18 веке он славился барочным театром. В роли актеров – деревенские жители. Они играли на итальянском и французском языках. Посмотреть на представления приезжали даже короли. После войн от театра остались только стены. Но в архивах сохранились чертежи здания. Сейчас на территории дворца проводят торжества, фестивали и театрализованные регистрации брака. А в здании въездной брамы – экспозиция, которая рассказывает об истории замка с начала его создания.

Долгие годы, а точнее столетия зарастали дёрном самые древние замки на территории Беларуси. Кревский и Новогрудский, те, от которых сохранились одни каменные фрагменты отдельных стен, но и на них не махнули рукой несмотря на то, что полностью восстановить эти замки сейчас невозможно и очень затратно в финансовом плане даже с господдержкой. Внутренний двор Кревского замка уже открыт для посетителей, а на территории Новогрудского сейчас проходят раскопки.

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