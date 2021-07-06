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Мигранты из Беларуси двинулись в сторону Польши

06.07.2021 16:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польские пограничники задержали 40 человек за незаконное пересечение границы из Беларуси, говорится в заявлении Пограничной службы Польши.

Все задержанные - 40 граждан Афганистана: 6 детей, 21 мужчина, 13 женщин. Их поместили в миграционный центр в ожидании решения суда.

В свою очередь литовские пограничники задержали уже 1232 нелегальных мигрантов из Беларуси - в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, при этом рекордной стала последняя неделя. Только за последние четыре дня пограничники Друскининской заставы задержали 416 человек.

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Вильнюс осудил "попытки инструментализировать нелегальную миграцию для давления на страны ЕС" со стороны Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Польские пограничники задержали 40 человек за незаконное пересечение границы из Беларуси, говорится в заявлении Пограничной службы Польши.
 
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