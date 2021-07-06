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МИД РБ поможет попавшим под санкции с обращениями в суд

06.07.2021 16:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси предложил помощь предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня журналистам, отвечая на вопрос БЕЛТА.

«Хотя мы не питаем особых иллюзий с учетом того, что это требует больших временных, финансовых ресурсов, и я не исключаю здесь и какой-то политической ангажированности европейских судов, будем откровенны, но тем не менее мы должны использовать все варианты. Поэтому мы предложили [помощь] тем предприятиям, юридическим лицам, которые находятся под санкциями, направили порядок обращения в те или иные европейские суды, порядок работы с этими судами», - сообщил глава МИД РБ Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

По его словам, далее такая же работа будет организована с физическими лицами, которые пожелают оспорить санкционные решения Европейского союза.

Сегодня Лукашенко высказал недовольство работой дипломатов в этом направлении.

«Честно говоря, складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там в норах и боятся высунуть свой нос. Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает?" – возмущался пенсионер на совещании.

 
 
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МИД Беларуси предложил помощь предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями Запада.
 
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