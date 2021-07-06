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Исчезло целое состояние: беларус хранил деньги в банках... в гараже

06.07.2021 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего около 200 тысяч белорусских рублей. Их украли


фото носит иллюстративный характер

61-летний житель Барановичей вместе со своими сыновьями долго копил деньги, сообщает сайт Следственного комитета. мужчины хранили деньги в закатанных трехлитровых банках в своем гараже. 

Сыновья мужчины живут в Минске и редко приезжали в гости, а сам он нечасто заходил в гараж – последний раз в ноябре прошлого года.
 
На тот момент в банках было закатано порядка 197 тысяч рублей. В феврале мужчина зашел в гараж и обнаружил, что все сбережения исчезли. 

Сейчас Следственный комитет разыскивает воров.
 
Теги: Минск
 
 
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Всего около 200 тысяч белорусских рублей. Их украли
 
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