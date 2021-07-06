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Исчезло целое состояние: беларус хранил деньги в банках... в гараже
Источник материала: Партизан
Всего около 200 тысяч белорусских рублей. Их украли
фото носит иллюстративный характер
61-летний житель Барановичей вместе со своими сыновьями долго копил деньги, сообщает сайт Следственного комитета. мужчины хранили деньги в закатанных трехлитровых банках в своем гараже.
Сыновья мужчины живут в Минске и редко приезжали в гости, а сам он нечасто заходил в гараж – последний раз в ноябре прошлого года.
На тот момент в банках было закатано порядка 197 тысяч рублей. В феврале мужчина зашел в гараж и обнаружил, что все сбережения исчезли.
Сейчас Следственный комитет разыскивает воров.
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Всего около 200 тысяч белорусских рублей. Их украли
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