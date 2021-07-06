Рекламу на билбордах и транспорте теперь надо согласовать в исполкоме

Источник материала: Смартпресс

Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами.

Соответствующий декрет подписал 6 июля президент, сообщает его пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, это позволит предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы.

Согласовывать не надо рекламу, размещаемую на автомобилях с исключительно информацией о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.