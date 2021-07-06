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Рекламу на билбордах и транспорте теперь надо согласовать в исполкоме
06.07.2021 16:49 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами.
Соответствующий декрет подписал 6 июля президент,
Как отметили в пресс-службе, это позволит предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы.
Согласовывать не надо рекламу, размещаемую на автомобилях с исключительно информацией о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.
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Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и...
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