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Рекламу на билбордах и транспорте теперь надо согласовать в исполкоме

06.07.2021 16:49 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. 

Соответствующий декрет подписал 6 июля президент, сообщает его пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, это позволит предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы.

Согласовывать не надо рекламу, размещаемую на автомобилях с исключительно информацией о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.

 
 
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Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и...
 
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