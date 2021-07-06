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Как успешно выйти на международный рынок: 10 ключевых шагов от эксперта Всемирного банка
06.07.2021 16:53 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Затянувшийся экономический и общественно-политический кризис в Беларуси не внушает бизнесу оптимизма. Аналитики
Зачем малому и среднему бизнесу экспорт?
В большинстве случаев предприятия стремятся к экспорту, чтобы расширять свою деятельность.
— Совсем не многие страны имеют достаточный внутренний размер рынка, который позволяет малому и среднему рынку чувствовать себя вольготно и развиваться только в рамках домашнего рынка, — отмечает эксперт. — С учетом глобализации, особенно в малых государствах, предприятия стремятся выходить за границы своей страны для роста.
Также компании могут стремиться на международные рынки для продвижения своего уникального продукта и технологий, которые хочется распространить на другие страны. Или же бизнес может искать новые навыки и технологии, чтобы повысить свою конкурентоспособность и долгосрочную устойчивость.
— Справедливо, что при выходе на новые рынки конкуренция становится более жесткой, вам нужно демонстрировать максимальную эффективность и инновационность, чтобы оставаться конкурентоспособными. Выход на международный рынок — это один из способов вывести себя на новый уровень, — убежден Хосе.
Вот еще несколько задач, которые можно решить, выходя на новые рынки:
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10 ключевых шагов на пути к экспорту
Рассказываем тезисно о том, какие конкретные шаги по выходу на экспорт предстоит пройти будущему экспортеру, начиная от первоначальной оценки своего потенциала и готовности к экспорту, поиска и изучения зарубежных рынков до определения и планирования эффективного способа выхода на рынок.
1. Определите конкурентоспособность и ценностное предложение вашей компании.
На начальном этапе важно понять, готова ли в принципе ваша компания к выходу на международный рынок. Есть у вас продукт или услуга, которые пользуются спросом на внутреннем рынке? Если да, то шансы на успех за границей высоки. И наоборот, когда внутри страны есть проблемы с реализацией продукта, выход на международный рынок может быть сомнительным решением.
Подумайте, достаточно ли у вас потенциала в виде сотрудников, денег, производственных мощностей для освоения других рынков?
Как хорошо вы и ваши сотрудники разбираетесь в вопросах экспорта или вам нужно получить дополнительные знания? Готовы ли вы и ваши сотрудники вести целенаправленную экспортную деятельность с учетом того, что экспорт — это длительный процесс?
Если ответы положительные, сформулируйте уникальное ценностное предложение от вашей компании. Изложите преимущества, расскажите, что и для кого производите и чем отличаетесь от конкурентов. Используйте ценностное предложение для презентации ваших услуг/продукции и в маркетинговых материалах.
Пример ценностного предложения. «Наш сервис такси — это самый умный способ передвижения, одно нажатие кнопки — и машина приезжает прямо к вам. Ваш водитель точно знает, куда ехать, оплата полностью безналичная».
2. Определите максимально подходящие целевые рынки.
Из сотен стран вам придется выбрать 1−3, где можно будет начать работу. Как это сделать? Хосе рекомендует изучить международные потоки экспорта/импорта товаров или услуг, но в первую очередь рассмотреть рынки, с которых вам недавно поступали запросы или с которыми есть личный опыт взаимодействия.
Также обратите внимание на рынки:
На первом этапе можно отобрать 10−15 потенциальных рынков, а далее предстоит определить критерии для более глубокого сравнительного анализа.
Вот примерный список таких критериев:
В список можно добавлять критерии, которые важны конкретно для вашего бизнеса. Например, если компания продает зонтики, одним из факторов будет уровень выпадающих осадков в стране, поскольку это прямо влияет на спрос.
На основе сравнительного анализа вам предстоит выбирать одну или две страны, в которые вы будете экспортировать товар.
3. Изучите, соответствуют ли ваша компания и продукция установленным требованиям.
Теперь нужно понять, какие экспортные требования для вашей продукции (услуг) установлены в Беларуси и на целевом рынке. Требования к регистрации и сертификации экспорта, санитарному контролю, упаковке, маркировке продукции — все эти стандарты и элементы контроля требуют тщательного изучения. На этом этапе вы даже можете сделать вывод, что лучше предпочесть для экспорта какие-то другие рынки.
4. Проведите еще более глубокий анализ целевого рынка.
На следующем этапе вам предстоит еще раз проанализировать потенциальный рынок и определить, есть ли реальные возможности для вашего продукта и компании в этом новом направлении.
Что для этого нужно сделать:
5. Проанализируйте транспорт и логистику.
Когда вы хорошо понимаете рынок, его размер и темпы роста, знаете, сколько сможете от него получить, нужно выяснить, как зайти на рынок быстрее, безопаснее и с наименьшими возможными затратами. Это один из главных факторов успеха, ведь именно транспорт и логистика могут составлять треть от всех торговых затрат.
Эксперт рекомендует изучить, какие есть варианты по дистрибьюции и доставке продукта (речь идет о международных правилах
Важно обратить внимание на риски, которые могут повлиять на безопасность доставки вашего продукта на рынок назначения. Это могут быть политические факторы, риски, связанные с обменом валют или неполучением платежей от импортеров, коррупцией и т.д. Рассмотрите соответствующие варианты страхования для покрытия или снижения этих рисков.
6. Определите стратегии сбыта продукции на новом рынке.
Ключевой вопрос на этом этапе состоит в том, какая стратегия на новом рынке поможет вам достичь успеха. Нужно определить способ позиционирования продукции на рынке, разобраться с ценообразованием, каналами и механизмами для продвижения продукции.
Существуют различные режимы дистрибьюции на новых рынках. МСБ обычно использует следующие: агент, дистрибьютор, электронная коммерция. Такие способы организации сбыта, как создание зарубежного филиала, дочернего предприятия, лицензирование, роялти или франчайзинг, сложнее и требуют больших инвестиций.
Задача бизнеса — выбрать способ выхода на рынок, который наилучшим образом соответствует выбранным сегментам рынка для компании, ее продуктам и имеющимся ресурсам.
7. Выберите достойных партнеров на рынке.
Выбор надежного партнера — один из ключевых этапов на пути завоевания новых рынков. По мнению эксперта, многие компании недостаточно внимания уделяют этому аспекту, что может привести к плачевным результатам.
«"Я познакомился с неплохим парнем в самолете, и мне он показался интересным" — так точно не стоит выбирать дистрибьютора», — предупреждает спикер. Необходимо выработать очень жесткие критерии для выбора потенциального партнера.
Вот какими они могут быть:
Оцените своих потенциальных партнеров и проведите комплексную проверку по этим критериям.
8. Повторно оцените вашу готовность обслуживать новый рынок.
Когда вы завершили рыночное исследование, знаете, как выйти на рынок, имеете свою рыночную стратегию и проверили все возможные кандидатуры партнеров, эксперт советует сделать паузу.
Остановитесь и еще раз оцените свои возможности по обслуживанию этого рынка:
9. Подготовьте экспортный план.
Чтобы его сделать, нужно определиться с целями. Просчитайте, сколько вы хотите получить продаж и доходов с нового рынка?
Будьте максимальными реалистами. Стоит проявить даже определенный консерватизм в составлении ваших прогнозов на уровень объемов продаж.
Также нужно просчитать, в чем будут заключаться основные затраты и какие инвестиции вам понадобятся. Учитывайте все расходы, которые могут возникать в процессе, например, на поездки и изучение рынка, участие в выставках и продвижение продукции, адаптацию и перевод маркетинговых материалов, изменения в брендинге, упаковке и маркировке в соответствии с требованиями рынка, инвестиции в новое оборудование и производственные мощности и т.д.
Вот еще несколько рекомендаций по составлению экспортного плана:
10. Найдите финасирование для реализации экспортного плана.
На этом этапе вам должно быть понятно, сможете ли вы покрыть все расходы за счет собственных ресурсов или вам понадобится дополнительное финансирование, чтобы расширяться на международных рынках.
— На мой взгляд, Беларусь не имеет хорошо развитой системы предоставления финансовой поддержки малым и средним предприятиям для стимулирования их экспортной деятельности, — отмечает Хосе. Тем не менее эксперт считает, что возможности найти государственную финансовую поддержку в Беларуси в данный момент есть. Например:
С хорошим бизнес-планом можно обратиться за поддержкой к обслуживающему компанию банку либо же попытаться привлечь новых инвесторов, которые помогут расширить потенциал компании по обслуживанию новых рынков.
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Затянувшийся экономический и общественно-политический кризис в Беларуси не внушает бизнесу оптимизма. Аналитики прогнозируют спад экономики, и это повод для МСБ...
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