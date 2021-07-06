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Умер актер Игорь Андреев. Он исполнял роль Василя Быкова, участвовал в протестах

06.07.2021 17:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер актер Игорь Андреев. Он исполнял роль Василя Быкова, участвовал в протестах
Игорь Андреев
Актер Национального академического драматического театра имени Горького Игорь Андреев умер 6 июля. Об этом рассказали его друзья.

Игорь Андреев родился в 1952 году в Минске, окончил театрально-художественный институт как актер.

Большую часть жизни служил в Горьковском театре: как актер (в 1970-х), заместитель и первый заместитель директора. С последней должности ушел в прошлом году и стал снова актером.

Являлся директором столичного Театра юного зрителя (1985—1995) и Белгосфилармонии (1999—2002).

Андреев сотрудничал с «Белсатом», в фильме «Василь Быков: пуля для КГБ» сыграл роль классика белорусской литературы.

«Был счастлив воплотить образ великого писателя и человека», — писал в социальных сетях Андреев.


В ноябре 2020 года, когда проходили акции памяти Романа Бондаренко, его задерживали вместе с женой в центре Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Большую часть жизни служил работал в Горьковском театре как актер.
 
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