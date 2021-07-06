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Умер актер Игорь Андреев. Он исполнял роль Василя Быкова, участвовал в протестах
Источник материала: UDF
Игорь Андреев
Игорь Андреев родился в 1952 году в Минске, окончил театрально-художественный институт как актер.
Большую часть жизни служил в Горьковском театре: как актер (в 1970-х), заместитель и первый заместитель директора. С последней должности ушел в прошлом году и стал снова актером.
Являлся директором столичного Театра юного зрителя (1985—1995) и Белгосфилармонии (1999—2002).
Андреев сотрудничал с «Белсатом», в фильме «Василь Быков: пуля для КГБ» сыграл роль классика белорусской литературы.
«Был счастлив воплотить образ великого писателя и человека», — писал в социальных сетях Андреев.
В ноябре 2020 года, когда проходили акции памяти Романа Бондаренко, его задерживали вместе с женой в центре Минска.
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Большую часть жизни служил работал в Горьковском театре как актер.
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