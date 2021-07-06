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На фоне приговора Виктору Бабарико упали все основные валюты
Источник материала: Навiны
Сегодня все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ.
Евро сдал 0,007 пункта — 3,0035 белорусского рубля;
Доллар потерял 0,0018 пункта — 2,534 белорусского рубля;
Российский рубль утратил 0,0048 пункта — 3,456 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, Верховный суд
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Сегодня все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ.
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