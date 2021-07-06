На фоне приговора Виктору Бабарико упали все основные валюты

Сегодня все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ.





Евро сдал 0,007 пункта — 3,0035 белорусского рубля;

Доллар потерял 0,0018 пункта — 2,534 белорусского рубля;

Российский рубль утратил 0,0048 пункта — 3,456 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, Верховный суд приговорил решившего участвовать в президентских выборах 2020 года экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

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