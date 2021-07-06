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Пенсионер утонул в мелиоративном канале в Ляховичском районе

06.07.2021 17:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе утонул 68-летний мужчина. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Утром 5 июля пенсионер на велосипеде поехал в лес за ягодами. По предварительным данным, мужчина остановился рядом с мелиоративным каналом, там ему стало плохо и он упал в воду. Тело погибшего извлекли из воды сотрудники МЧС.

При схожих обстоятельствах погиб 72-летний мужчина в Столинском районе. Вечером 3 июля он рыбачил с лодки в реке Горынь. По предварительной информации, из-за плохого самочувствия пенсионер упал в воду. Его тело обнаружили и извлекли из воды на следующий день сотрудники следственно-оперативной группы.

По обоим фактам проводятся проверки. Следователи провели осмотры мест происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены родственники и очевидцы произошедшего.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Утром 5 июля пенсионер на велосипеде поехал в лес за ягодами. По предварительным данным, мужчина остановился рядом с мелиоративным каналом, там ему стало плохо и он...
 
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