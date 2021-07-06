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Зачем властям единый день голосования?

06.07.2021 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обе палаты белорусского парламента в конце июня одобрили в первом чтении внесенный Лукашенко законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь».




Он предусматривает введение в стране единого дня голосования. Это означает, что парламент и местные Советы депутатов будут избираться в один день.

Зачем? На что это повлияет? Эти вопросы газета «Белорусы и рынок» задала экспертам.

Денис Мельянцов, политолог-международник, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог»: 

— При принятии такого решения власти могли руководствоваться следующей логикой. Во-первых, единый день голосования, когда местные и парламентские выборы проходят в один день, удешевляет электоральные кампании, то есть можно сэкономить на бюджете. Во-вторых, это приводит к дополнительной мобилизации голосующих граждан. 

Власти важна явка на выборах, а граждане более склонны прийти на участки для голосования, когда они понимают, что могут в один день выбрать своих представителей и в парламент, и в местные советы. Такая мера приведет какое-то дополнительное количество людей к урнам для голосования.

В конспирологической версии логика власти заключается в том, чтобы не допустить новой волны протестов. Закон разрешает проводить выборы в местные советы в этом году или в начале следующего года. Но сейчас для власти любая общенациональная кампания скорее представляет угрозу: на фоне сохраняющихся протестных настроений она может стать триггером для новой волны уличных протестов, либо для протестного голосования.

Логичным для властей выглядит сначала зачистить политическое и информационное поле, а уже потом проводить новые электоральные кампании. До проведения конституционного референдума проводить какие-то другие выборы для власти нецелесообразно.

Валерий Семилетов, ведущий эксперт научно-исследовательского центра Мизеса: 

— На текущий момент состояние общества в Беларуси можно охарактеризовать повышенной политической активностью. Активность — это не только протесты, но и участие в общественно-политической жизни страны, участие в электоральных кампаниях. 

Думаю, в данном контексте и нужно рассматривать предложение о введении единого дня голосования и переносе выборов в местные советы.

Такой шаг позволяет власти решить одновременно следующие задачи:

Во-первых, введение единого дня голосования дает формальный повод к переносу выборов в местные советы. Именно этот посыл и звучит от тех, кто предлагает эту инициативу. 

Они говорят, что не имеет смысла проводить местные выборы в 2021 году, так как в связи с введением единого дня голосования срок полномочий депутатов истекает в 2023 году, а это очень мало для раскрытия потенциала избранных депутатов. Такая позиция указывает, что проводить в текущих условиях электоральные кампании власти не решаются.

Голосуя за данную поправку, депутаты и чиновники говорят, что таким образом можно достичь стабильности политической системы. Это подтверждает тезис выше: в текущих условиях власти не готовы к новым электоральным кампаниям и единый день голосования здесь как нельзя кстати. 

Чиновники также говорят, что поправка поможет сэкономить бюджет, но это скорее лишь дополнительный довод к аргументу о "стабильности" политической системы.

Второй момент, который может иметь основание, это увязка данных изменений с длинной стратегией по политической трансформации. Чиновники и номенклатура вначале планируют внести изменения в Конституцию. По их мнению, и в их видении, это поможет внести политическую стабильность. 

Далее произойдет формирование представительских органов власти, в соответствии с новой Конституцией и той моделью политической системы, которую они хотят в конституции закрепить.

Что касается собственно единого дня голосования, то эта практика распространена и в других странах и сама по себе не является уникальным опытом.
 
 
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Обе палаты белорусского парламента в конце июня одобрили в первом чтении внесенный Лукашенко законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь».
 
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