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Стало известно, сколько власти потратили на концерт в Минске 3 июля

06.07.2021 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, сколько денег потратили на концерт в Минске 3 июля. Информацию разместили на сайте госзакупок.

Из бюджетных средств на материально-техническое обеспечение было выделено почти 347 тысяч рублей. Закупку провели из одного источника, так как предыдущую признали несостоявшейся. В итоге заявку выполняла компания «Белимлайт». 

Подробности, на что именно были потрачены средства, не уточняются. Не исключено, что данная заявка покрыла не все расходы на концерт.

Что касается пиротехнической постановки под осигинальное музыкальное сопровождение, то на нее было потрачено 265 тысяч рублей. Заявку выполняла компания «Империя Огня».

О гонорарах исполнителям и других расходах ничего не сообщается.
 
Теги: Минск
 
 
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Стало известно, сколько денег потратили на концерт в Минске 3 июля. Информацию разместили на сайте госзакупок.
 
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