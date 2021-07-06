|
Стало известно, сколько власти потратили на концерт в Минске 3 июля
Источник материала: Партизан
Стало известно, сколько денег потратили на концерт в Минске 3 июля.
Из бюджетных средств на материально-техническое обеспечение было выделено почти 347 тысяч рублей. Закупку провели из одного источника, так как предыдущую признали несостоявшейся. В итоге заявку выполняла компания «Белимлайт».
Подробности, на что именно были потрачены средства, не уточняются. Не исключено, что данная заявка покрыла не все расходы на концерт.
Что касается пиротехнической постановки под осигинальное музыкальное сопровождение, то на нее было потрачено 265 тысяч рублей. Заявку выполняла компания «Империя Огня».
О гонорарах исполнителям и других расходах ничего не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, сколько денег потратили на концерт в Минске 3 июля. Информацию разместили на сайте госзакупок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)