Умер актер Горьковского театра Игорь Андреев

Источник материала: Смартпресс

6 июля 2021 года ушел из жизни актер Игорь Андреев, сообщается на сайте театра имени М. Горького.

“Мы потеряли талантливого артиста и профессионального театрального деятеля, который оставил весомый след в искусстве страны”, - говорится в соболезновании.







В Горьковском театре актер служил с 70-х, затем в разные годы был его директором и заместителем директора. Также Андреев некоторое время возглавлял Белгосфилармонию.

Дата, время и место прощания будут известны позже.

13 ноября 2020 года, когда в стране проходили акции памяти Романа Бондаренко, 68-летний актер вместе с супругой были задержаны в центре Минска.