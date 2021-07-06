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Умер актер Горьковского театра Игорь Андреев
06.07.2021 17:27 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
6 июля 2021 года ушел из жизни актер Игорь Андреев,
“Мы потеряли талантливого артиста и профессионального театрального деятеля, который оставил весомый след в искусстве страны”, - говорится в соболезновании.
В Горьковском театре актер служил с 70-х, затем в разные годы был его директором и заместителем директора. Также Андреев некоторое время возглавлял Белгосфилармонию.
Дата, время и место прощания будут известны позже.
13 ноября 2020 года, когда в стране проходили акции памяти Романа Бондаренко, 68-летний актер вместе с супругой были задержаны в центре Минска.
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6 июля 2021 года ушел из жизни актер Игорь Андреев, сообщается на сайте театра имени М. Горького. “Мы потеряли талантливого артиста и...
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