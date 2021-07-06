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Литва задержала еще 130 мигрантов, Польша — 40

06.07.2021 17:31 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта, которые перешли границу с Беларусью, сообщила Госпогранслужба Литвы. Сотрудники подлясского отделения Пограничной службы Польши задержали 40 граждан Афганистана, которые нелегально пересекли границу со стороны Беларуси.

В Литве помимо граждан Ирака было задержано много нелегалов из Конго, Камеруна и Гвинеи. С начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1 363, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год (81).

Задержанных на польской границе 40 афганских граждан (21 мужчина, 13 женщин, 6 детей) задержали и по решению суда поместили в охраняемые центры для иностранцев.

Сегодня Лукашенко заявил, что не намерен сдерживать поток нелегалов через границу с Европой. В ЕС считают поток нелегалов гибридной войной и местью за санкции.

 
 
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За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта, которые перешли границу с Беларусью, сообщила Госпогранслужба Литвы.
 
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