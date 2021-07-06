Последствия непогоды: в Витебской области Беларуси разбирают ветровалы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси шквалистый ветер. Пострадали несколько сотен гектаров леса в Витебской области. Сейчас там подсчитывают ущерб. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович продолжит.

Этому лесу около 70 лет. Сажать деревья здесь начали после Великой Отечественной. Разгул стихии превратил их в щепки меньше чем за час. Теперь только в Бешенковичском районе «под пилу и топор» пойдет 40 гектаров леса. Это пять футбольных полей.

«Работает практически вся техника лесхоза. Это три харвестера, три форвардера, около восьми тележек на вывозке леса. И порядка 50 вальщиков. Планируем за месяц разработать все эти поврежденные участки», – объяснил директор Бешенковичского лесхоза Николай Серебро.

В Витебской области такого разгула стихии еще не было. А вот леса столичного региона от непогоды пострадали уже не раз. Тогда в лесхозах и обзавелись всей необходимой техникой.

«В 2007 году был большой ураган по Березино и по Червеню, мы впервые начали применять харвестеры. Были закуплены первые шесть харвестеров именно для разработки бурелома. Сейчас у нас достаточно большой парк лесозаготовительной техники. Плюс есть организации, которые готовы оказывать нам услуги по разработке этих ветровалов», – констатировал первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Валентин Шатравко.

Дмитрий Юрков на своем погрузчике помогал разбирать завалы в Минской области несколько лет назад, а сейчас работает в самом пострадавшем – Шумилинском районе. За день вывозит 300 кубов древесины.

«В Червене было похлеще. Там сильнейший бурелом был, труднее было работать, чем здесь. Здесь и подъезды есть. Делянки хорошие», – отметил водитель погрузчика Дмитрий Юрков.

В Бешенсковичском районе ветровалы разберут за месяц, в Шумилинском – за два. Древесину продадут. И начнут восстанавливать потери: в Витебской области 17 питомников. Они обеспечат лесхозы саженцами. Леса будут смешанные. Основными породами станут ель и сосна.

Поломанные ветки из пострадавших районов вывозить не будут. Со временем они станут удобрением для леса. Деревья начнут сажать уже осенью.