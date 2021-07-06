ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Последствия непогоды: в Витебской области Беларуси разбирают ветровалы

06.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси шквалистый ветер. Пострадали несколько сотен гектаров леса в Витебской области. Сейчас там подсчитывают ущерб. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович продолжит.

Этому лесу около 70 лет. Сажать деревья здесь начали после Великой Отечественной. Разгул стихии превратил их в щепки меньше чем за час. Теперь только в Бешенковичском районе «под пилу и топор» пойдет 40 гектаров леса. Это пять футбольных полей.

«Работает практически вся техника лесхоза. Это три харвестера, три форвардера, около восьми тележек на вывозке леса. И порядка 50 вальщиков. Планируем за месяц разработать все эти поврежденные участки», – объяснил директор Бешенковичского лесхоза Николай Серебро.

В Витебской области такого разгула стихии еще не было. А вот леса столичного региона от непогоды пострадали уже не раз. Тогда в лесхозах и обзавелись всей необходимой техникой.

«В 2007 году был большой ураган по Березино и по Червеню, мы впервые начали применять харвестеры. Были закуплены первые шесть харвестеров именно для разработки бурелома. Сейчас у нас достаточно большой парк лесозаготовительной техники. Плюс есть организации, которые готовы оказывать нам услуги по разработке этих ветровалов», – констатировал первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь Валентин Шатравко.

Дмитрий Юрков на своем погрузчике помогал разбирать завалы в Минской области несколько лет назад, а сейчас работает в самом пострадавшем – Шумилинском районе. За день вывозит 300 кубов древесины.

«В Червене было похлеще. Там сильнейший бурелом был, труднее было работать, чем здесь. Здесь и подъезды есть. Делянки хорошие», – отметил водитель погрузчика Дмитрий Юрков.

В Бешенсковичском районе ветровалы разберут за месяц, в Шумилинском – за два. Древесину продадут. И начнут восстанавливать потери: в Витебской области 17 питомников. Они обеспечат лесхозы саженцами. Леса будут смешанные. Основными породами станут ель и сосна.

Поломанные ветки из пострадавших районов вывозить не будут. Со временем они станут удобрением для леса. Деревья начнут сажать уже осенью.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поломанные ветки из пострадавших районов вывозить не будут. Со временем они станут удобрением для леса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нет денег: "Гомель", БНТУ-БелАЗ и "Городничанка" отказались от выступления в еврокубках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by