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По предварительным данным, выживших нет. Подробности крушения самолёта АН-26 на Камчатке

06.07.2021 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Новые подробности крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Примерно в четырех километрах от аэропорта спасатели обнаружили обломки лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, выживших нет.

По предварительным данным, выживших нет. Подробности крушения самолёта АН-26 на Камчатке

Согласно одной из версий, воздушное судно при заходе на посадку врезалось в береговую скалу. Части корпуса самолета могли упасть в Охотское море. Среди возможных причин крушения – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность лайнера или ошибка пилотирования.

По предварительным данным, выживших нет. Подробности крушения самолёта АН-26 на Камчатке

Ан-26 следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, в том числе 6 членов экипажа. Тела погибших пока не найдены. Спасательная операция приостановлена до утра. 7 июля к поискам намерены привлечь группу водолазов.

 
 
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Новости России. Новые подробности крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Примерно в четырех километрах от аэропорта спасатели обнаружили обломки лайнера, сообщили в...
 
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