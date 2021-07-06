Роман Головченко: «Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ»





Президент также потребовал доложить о том, как будут защищены наши предприятия и каким образом будет налажено импортозамещение. По мнению главы государства, поиск новых рынков сбыта для Беларуси не проблема. Заинтересованных партнеров достаточно и за пределами европейского региона.





Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Главная контрсанкция – это отсутствие эффекта от санкций. Тактика действий, которая будет применяться как на уровне предприятий, так и на уровне отраслей, выработана. Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению, вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию, трассировку движения по как минимум минимизации этих потерь.