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Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент также потребовал доложить о том, как будут защищены наши предприятия и каким образом будет налажено импортозамещение. По мнению главы государства, поиск новых рынков сбыта для Беларуси не проблема. Заинтересованных партнеров достаточно и за пределами европейского региона.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
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