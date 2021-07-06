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Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»

06.07.2021 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»

Президент также потребовал доложить о том, как будут защищены наши предприятия и каким образом будет налажено импортозамещение. По мнению главы государства, поиск новых рынков сбыта для Беларуси не проблема. Заинтересованных партнеров достаточно и за пределами европейского региона.

Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы не сторонники санкционного подхода. Мы считаем, что санкции – это анахронизм. Не только XX, но и XXI века. И те, кто пребывает сейчас в санкционной эйфории, в первую очередь на Западе наши беглые оппоненты, глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге они не приведут. В первую очередь для них. Но без ответа мы не оставим никакое санкционное давление. Мы очень адекватно смотрим на ситуацию, адекватно анализируем ситуацию. И острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время...
 
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