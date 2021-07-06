ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Иосуб: «Германии без Беларуси будет гораздо проще, чем Беларуси без Германии»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист о реальности и последствиях очередных контрсанкций.

Иосуб: «Германии без Беларуси будет гораздо проще, чем Беларуси без Германии»

Сегодня Лукашенко созвал министров, чтобы обсудить, «как ответить на санкции по всем фронтам». Одним из предложений стало ограничить продажу немецкой продукции в Беларуси и не пропускать ее транзитом в Россию и Китай.

Отметим, на сайте посольства РБ в ФРГ указано, что Германия традиционно входит в пятерку ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Республики Беларусь.

Старший аналитик центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал Филину, насколько планы Лукашенко реальны и, самое главное, целесообразны.

– Мне кажется, это исключительно маловероятно как по поводу поставок, так и по поводу транзита. В 2019 году импорт из Германии превышал 1,7 млрд долларов. Притом очень интересна структура этого импорта. Речь идет не о косметике. На первом месте с долей более 50% от немецкого импорта находятся машины, оборудование, транспортные средства, аппаратура и инструменты. Вторая позиция — продукция химической промышленности. Она занимает более четверти импорта.

Очевидно, что речь не о каких-то там потребительских товарах, без которых население может перебиться. Речь идет именно об инвестиционном импорте. А это то, что нужно для работы заводов, производств и так далее.

И раз уж эта продукция покупалась в Германии по их ценам, то это наводит на мысль о том, что в России или Китае более дешевых аналогов просто нет. То есть взять и приостановить инвестиционный импорт — это значит ударить по своим производствам.

По словам аналитика, о том, что власти оценивают риски, за последний год говорить не приходится.

– Они постоянно повышают градус, абсолютно без учета возможных последствий для Беларуси и белорусской экономики. Что из предложенного Лукашенко будет реализовано? Скорее всего, полностью от импорта не откажутся. В первую очередь, от инвестиционного. Можно чуть-чуть пройтись по потребительскому, но он наверняка занимает небольшой объем в импорте из Германии. И соответственно, этим нельзя будет сделать больно немецким компаниям.

Более того, подозреваю, сам по себе белорусский рынок не является важным или премиальным для Германии. А Германия как раз может быть поставщиком уникальных технологий, химической продукции или сложной промышленной аппаратуры. Это говорит о том, что Германии без Беларуси будет гораздо проще, чем Беларуси без Германии.

Что касается транзита, ситуация тоже довольно забавная. В заявлении Лукашенко прозвучали направления: поставки в Россию и Китай. Это либо риторика, за которой ничего не последует, либо его очень быстро одернут и Китай, и Россия. Мне самому очень интересно посмотреть, как эти страны будут наблюдать за Беларусью, вставляющей палки в важные для РФ и КНР логистические цепочки, — отмечает Вадим Иосуб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист о реальности и последствиях очередных контрсанкций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Григорий Азарёнок о давлении на журналистов: «Просто заткнуть государству рот, чтобы никто не смог отстаивать эту позицию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by