Иосуб: «Германии без Беларуси будет гораздо проще, чем Беларуси без Германии»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист о реальности и последствиях очередных контрсанкций.





Сегодня Лукашенко созвал министров , чтобы обсудить, «как ответить на санкции по всем фронтам». Одним из предложений стало ограничить продажу немецкой продукции в Беларуси и не пропускать ее транзитом в Россию и Китай.

Отметим, на сайте посольства РБ в ФРГ указано , что Германия традиционно входит в пятерку ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Республики Беларусь.

Старший аналитик центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал Филину , насколько планы Лукашенко реальны и, самое главное, целесообразны.

– Мне кажется, это исключительно маловероятно как по поводу поставок, так и по поводу транзита. В 2019 году импорт из Германии превышал 1,7 млрд долларов. Притом очень интересна структура этого импорта. Речь идет не о косметике. На первом месте с долей более 50% от немецкого импорта находятся машины, оборудование, транспортные средства, аппаратура и инструменты. Вторая позиция — продукция химической промышленности. Она занимает более четверти импорта.

Очевидно, что речь не о каких-то там потребительских товарах, без которых население может перебиться. Речь идет именно об инвестиционном импорте. А это то, что нужно для работы заводов, производств и так далее.

И раз уж эта продукция покупалась в Германии по их ценам, то это наводит на мысль о том, что в России или Китае более дешевых аналогов просто нет. То есть взять и приостановить инвестиционный импорт — это значит ударить по своим производствам.

По словам аналитика, о том, что власти оценивают риски, за последний год говорить не приходится.

– Они постоянно повышают градус, абсолютно без учета возможных последствий для Беларуси и белорусской экономики. Что из предложенного Лукашенко будет реализовано? Скорее всего, полностью от импорта не откажутся. В первую очередь, от инвестиционного. Можно чуть-чуть пройтись по потребительскому, но он наверняка занимает небольшой объем в импорте из Германии. И соответственно, этим нельзя будет сделать больно немецким компаниям.

Более того, подозреваю, сам по себе белорусский рынок не является важным или премиальным для Германии. А Германия как раз может быть поставщиком уникальных технологий, химической продукции или сложной промышленной аппаратуры. Это говорит о том, что Германии без Беларуси будет гораздо проще, чем Беларуси без Германии.

Что касается транзита, ситуация тоже довольно забавная. В заявлении Лукашенко прозвучали направления: поставки в Россию и Китай. Это либо риторика, за которой ничего не последует, либо его очень быстро одернут и Китай, и Россия. Мне самому очень интересно посмотреть, как эти страны будут наблюдать за Беларусью, вставляющей палки в важные для РФ и КНР логистические цепочки, — отмечает Вадим Иосуб.