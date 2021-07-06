ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В качестве пропуска – сертификат о вакцинации. Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль

06.07.2021 17:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. На Лазурном берегу Франции стартует 74 Каннский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве пропуска – сертификат о вакцинации. Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль

В 2021 году международный конкурс пройдет в традиционном очном формате. Правда, несмотря на это «Золотую пальмовую ветвь» будут вручать в условиях строгих санитарных мер.

В качестве пропуска – сертификат о вакцинации. Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль

Число зрителей в залах ограничено. В качестве пропуска – сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест, который нужно обновлять каждые два дня.

В качестве пропуска – сертификат о вакцинации. Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль

За главную награду в основном конкурсе поборются 24 фильма. Завершится один из старейших и самых престижных кинофестивалей в мире 17 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. На Лазурном берегу Франции стартует 74 Каннский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году международный конкурс...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Приговор Бабарико еще больше омрачает и без того мрачную картину страха и отчаяния в Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by