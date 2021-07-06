ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных

Европейский союз требует немедленного и безоговорочного освобождения Виктора Бабарико и всех политзаключенных в Беларуси. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Петера Стано в связи с вынесением 6 июля приговора бывшему председателю правления «Белгазпромбанка» и претенденту на пост президента Виктору Бабарико.





«Виктора Бабарико сегодня приговорили к 14 годам лишения свободы. Он содержался под стражей с 18 июня 2020 года по единственной причине — пытался реализовать свое политическое право баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах в августе 2020 года, — отметил Стано. — Этот приговор является одним из по меньшей мере 125 несправедливых и произвольных приговоров белорусских судов в ходе политически мотивированных судебных процессов, часто проводимых за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащей правовой процедуры».

Стано подчеркнул, что в Беларуси насчитывается более 530 политзаключенных, задокументированы сотни случаев пыток, продолжаются репрессии в отношении представителей всех слоев общества с целью подавить любое инакомыслие, продолжается жестокое обращение с задержанными. «Режим Лукашенко явно нарушает международные права человека, которые он обязался соблюдать. Недавно это подтвердила и спецдокладчик ООН по Беларуси», — отметил представитель ЕСВД.

Он заявил: «ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения господина Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся за решеткой за осуществление своих основных прав. Режим должен прекратить репрессии и несправедливость и привлечь виновных к ответственности».

По словам Стано, Евросоюз продолжит усилия по привлечению к ответственности за жестокие репрессии со стороны белорусских властей. «ЕС также продолжает призывать к всеобъемлющему и подлинному политическому диалогу с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ, ведущему к новым свободным и справедливым выборам, — сказал он. — Серьезные нарушения прав человека имеют свою цену. С октября прошлого года ЕС постепенно вводил ограничительные меры в ответ на продолжающееся запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов. ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры».

Приговор Бабарико также прокомментировали посольства Великобритании и США.

Американское посольство, в частности, заявило: «Жестокая фальшивость судебной системы Беларуси демонстрируется сегодня приговором Виктору Бабарико, который показывает, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть».

«Сегодня дипломаты из Великобритании, США и ЕС присутствовали на суде над Виктором Бабарико, — говорится в заявлении на странице посольства Великобритании в «Фейсбуке». — Его приговор в виде 14 лет тюремного заключения — еще один печальный момент для верховенства закона в Беларуси. Великобритания будет продолжать отстаивать права Виктора Бабарико и других людей, находящихся в тюрьме по сфабрикованным политическим обвинениям».

Судья Верховного суда Игорь Любовицкий 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации нанесенного ущерба. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Поскольку дело рассматривал Верховный суд, у Бабарико не будет возможности обжаловать приговор.

Он признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), и в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Вину Бабарико не признал в полном объеме.

О решении Верховного суда сообщили правозащитники. Информационной компании БелаПАН было отказано в аккредитации на оглашение приговора.

Прокурор Сергей Гиргель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф в 5 тыс. базовых величин. Защита просила суд оправдать его за отсутствием состава преступления.

Разбирательство длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находится под стражей с 18 июня 2020 года.

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