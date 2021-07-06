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В Минске задержаны двое мужчин за незаконное пикетирование в День Независимости

06.07.2021 18:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома 3 июля задержаны двое мужчин 32 и 27 лет, устроившие в центре Минска незаконное пикетирование с демонстрацией символики протестного толка. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Мужчин оперативно доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательств. Установлено, что оба задержанных приезжие: один из них является индивидуальным предпринимателем и проживает в Минской области, другой из города Житковичи, где работает слесарем на предприятии", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ранее мужчины неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. На 32-летнего жителя Минской области, начиная с 2009 года по настоящий момент, правоохранителями составлено более 40 протоколов за аналогичные правонарушения.

В отношении мужчин составлены административные протоколы по ст.24.3 и по ч.3 ст.24.23 КоАП Беларуси за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий и за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мужчин оперативно доставили в Первомайское РУВД столицы для разбирательств. Установлено, что оба задержанных приезжие: один из них является индивидуальным...
 
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