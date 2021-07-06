﻿ Кремль допускает нарушение торговых цепочек при ограничении транзита через Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кремль допускает нарушение торговых цепочек при ограничении транзита через Беларусь

06.07.2021 18:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Ограничение транзита товаров через Беларусь может нарушить экспортно-импортные цепочки, вопросы минимизации потенциальных последствий таких решений прорабатываются по линии правительств.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, и, конечно, это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли намерение Беларуси об ограничении транзита навредить российской экономике.

Песков добавил, что с ситуацией "нужно разбираться". По его словам, "все маршруты товаропотоков - и ЕврАзЭС, и двусторонние российско-белорусские режимы - это все сейчас самым тщательным образом прорабатывается по линии правительств".

По его словам, темы маршрутов товаропотоков "затрагивались в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Лукашенко".

"Здесь главное понимать, что все это - следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных и незаконных, с точки зрения международного права и всех норм международной торговли, санкций в отношении Беларуси", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничение транзита товаров через Беларусь может нарушить экспортно-импортные цепочки, вопросы минимизации потенциальных последствий таких решений...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержаны двое мужчин за незаконное пикетирование в День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by