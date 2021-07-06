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ЕС требует немедленного освобождения Бабарико

06.07.2021 18:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ЕС настаивают на незамедлительном освобождении экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, которого суд ранее во вторник приговорил к 14 годам лишения свободы.

"ЕС требует немедленного... освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся за решеткой за выражение своих фундаментальных прав", - говорится в заявлении ЕС, передает Интерфакс-Запад.

В Брюсселе призвали власти Беларуси "прекратить репрессии".

Вместе с тем, в ЕС указали на важность "всеобъемлющего и настоящего политического диалога с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего главу "Белгазпромбанка", экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн (около $18 млн).

 
 
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В ЕС настаивают на незамедлительном освобождении экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, которого суд ранее во вторник приговорил к 14 годам...
 
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