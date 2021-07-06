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Плишкова стала первой полуфиналисткой "Уимблдона". Она может сыграть с Соболенко

06.07.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чешка Каролина Плишкова (13 ВТА) вышла в полуфинал "Уимблдона".



В матче 1/4 финала она обыграла швейцарку Викторию Голубич (66) — 6:2, 6:2.

За выход в финал Плишкова поспорит с сильнейшей теннисисткой из пары Унс Жабер (24) — Арина Соболенко (4), сообщает pressball.by
 
 
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Чешка Каролина Плишкова (13 ВТА) вышла в полуфинал "Уимблдона".
 
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