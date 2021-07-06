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Плишкова стала первой полуфиналисткой "Уимблдона". Она может сыграть с Соболенко
Источник материала: Партизан
Чешка Каролина Плишкова (13 ВТА) вышла в полуфинал "Уимблдона".
В матче 1/4 финала она обыграла швейцарку Викторию Голубич (66) — 6:2, 6:2.
За выход в финал Плишкова поспорит с сильнейшей теннисисткой из пары Унс Жабер (24) — Арина Соболенко (4), сообщает
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Чешка Каролина Плишкова (13 ВТА) вышла в полуфинал "Уимблдона".
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