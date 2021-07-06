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Нет денег: "Гомель", БНТУ-БелАЗ и "Городничанка" отказались от выступления в еврокубках

06.07.2021 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стала известна заявка Беларуси на участие в еврокубках в сезоне-2021/22.

У мужчин "Мешков Брест" благодаря "уайлд кард" выступит в Лиге чемпионов. СКА и "Машека" сыграют в Кубке ЕГФ.

У женщин, как и в прошлом сезоне, страну представит лишь один клуб — "Берестье", которое стартует в Кубке ЕГФ. 

При этом рейтинг ассоциации позволял Беларуси заявить восемь команд — по две в Европейской лиге и Кубке ЕГФ у мужчин и женщин.

Женский и мужской "Гомель", БНТУ-БелАЗ и "Городничанка" от выступления в еврокубках отказались. Клубы ссылаются на отсутствие финансовых возможностей.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Стала известна заявка Беларуси на участие в еврокубках в сезоне-2021/22.
 
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