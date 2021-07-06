В Беларуси документально закрепили, кто может носить форму и учреждать знамена

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси определены перечни органов и организаций, имеющих право на учреждение знамен, и лиц, которые могут носить форменную одежду, сообщает пресс-служба главы государства. Соответствующий указ подписал президент.

"Поскольку знамя является почетным символом чести, доблести и славы (воинской или трудовой), в перечень включены все ведомства, у которых сегодня есть учрежденные знамена, а также ряд дополнительных структур в целях их возможного поощрения за особые заслуги перед страной. Среди них правительство, обе палаты парламента, Конституционный суд, Государственный секретариат Совета безопасности, иные госорганы и организации", - говорится в сообщении.

По указу форму могут носить судьи, прокурорские работники, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и военизированных структур, служб инкассации банков, суворовцы, кадеты и другие.