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У правительства Беларуси уже есть “контрсанкционная” тактика
06.07.2021 18:05 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Белорусское правительство выработало тактику действий для предприятий и отраслей в условиях западных санкций,
По его словам, уже есть тактика действий, ее будут применять на уровне предприятий и отраслей, проведен анализ каждой отрасли, определены риски и возможные потери, есть понимание, как их минимизировать.
“Для правительства главная контрсанкция - это отсутствие эффекта от санкций. Сейчас все действия нацелены на то, чтобы те, кто развязал санкционную войну против нашей страны, не добился своей цели. Как это сделать, мы тоже знаем", - сказал Роман Головченко.
Премьер добавил, что белорусский народ не почувствует влияния санкций. А пережить острую фазу поможет подушка безопасности, которая была сделана ранее.
Как сообщалось, 21 июня Евросоюз официально
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий,
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Белорусское правительство выработало тактику действий для предприятий и отраслей в условиях западных санкций, сообщает сайт Совета министров со ссылкой на...
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