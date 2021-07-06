Источник материала: Смартпресс

Белорусское правительство выработало тактику действий для предприятий и отраслей в условиях западных санкций, сообщает сайт Совета министров со ссылкой на премьер-министра страны.

По его словам, уже есть тактика действий, ее будут применять на уровне предприятий и отраслей, проведен анализ каждой отрасли, определены риски и возможные потери, есть понимание, как их минимизировать.







“Для правительства главная контрсанкция - это отсутствие эффекта от санкций. Сейчас все действия нацелены на то, чтобы те, кто развязал санкционную войну против нашей страны, не добился своей цели. Как это сделать, мы тоже знаем", - сказал Роман Головченко.

Премьер добавил, что белорусский народ не почувствует влияния санкций. А пережить острую фазу поможет подушка безопасности, которая была сделана ранее.

Как сообщалось, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У правительства Беларуси уже есть “контрсанкционная” тактика Белорусское правительство выработало тактику действий для предприятий и отраслей в условиях западных санкций, сообщает сайт Совета министров со ссылкой на...

24 июня ЕСсекторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.