ЕС готов рассмотреть дальнейшие санкции против белорусских властей

Источник материала: Смартпресс

Европейский союз отреагировал на вынесение приговора экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико требованием немедленно освободить его и других политзаключенных. Там также заявили о готовности рассмотреть расширение санкций против белорусских властей. Об этом говорится в заявлении ЕС.

"ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Виктора Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав", – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что "серьезные нарушения прав человека имеют свою цену". "С октября прошлого года ЕС постепенно вводил ограничительные меры в ответ на продолжающееся запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов. В соответствии со своим постепенным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры", - отмечено в документе.

Кроме того, в ЕС призвали к всеобъемлющему и подлинному политическому диалогу с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ.

Как сообщалось, 6 июля экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам лишения свободы, бывший банкир признан виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса). Суд постановил взыскать с Бабарико в доход государства более Br47,7 млн. Свою вину экс-банкир не признал.

Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико ушёл с поста главы "Белгазпромбанка" и объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 9 августа. Его инициативная группа начала сбор подписей для выдвижения бывшего банкира в кандидаты в президенты. Однако Бабарико был арестован 18 июня.

Как сообщалось, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели: Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси.

24 июня ЕС одобрил секторальные экономические санкции в отношении Беларуси – такие санкции вводятся впервые в отношении республики.

В частности, секторальные санкции предусматривают торговые ограничения в отношении белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий; запрет на поставку в Беларуси оборудования и технологий для мониторинга интернета и телефонной связи. Ограничения коснутся также доступа к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых учреждений. Запрещается страхование и перестрахование белорусского правительства и белорусских государственных органов и агентств. Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, а государства – члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.