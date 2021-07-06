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ЕС готов рассмотреть дальнейшие санкции против белорусских властей
06.07.2021 18:05 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Европейский союз отреагировал на вынесение приговора экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико требованием немедленно освободить его и других политзаключенных. Там также заявили о готовности рассмотреть расширение санкций против белорусских властей. Об этом говорится в
"ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Виктора Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав", – говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что "серьезные нарушения прав человека имеют свою цену". "С октября прошлого года ЕС постепенно вводил ограничительные меры в ответ на продолжающееся запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов. В соответствии со своим постепенным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры", - отмечено в документе.
Кроме того, в ЕС призвали к всеобъемлющему и подлинному политическому диалогу с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ.
Как сообщалось, 6 июля экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико Верховный суд Беларуси
Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико ушёл с поста главы "Белгазпромбанка" и объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 9 августа. Его инициативная группа начала сбор подписей для выдвижения бывшего банкира в кандидаты в президенты. Однако Бабарико был арестован 18 июня.
Как сообщалось, 21 июня Евросоюз официально
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий,
24 июня ЕС
В частности, секторальные санкции предусматривают торговые ограничения в отношении белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий; запрет на поставку в Беларуси оборудования и технологий для мониторинга интернета и телефонной связи. Ограничения коснутся также доступа к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финансовых учреждений. Запрещается страхование и перестрахование белорусского правительства и белорусских государственных органов и агентств. Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, а государства – члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.
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Европейский союз отреагировал на вынесение приговора экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико требованием немедленно освободить его и других...
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