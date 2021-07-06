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Макей тоже признал, что Беларусь больше не будет сдерживать мигрантов

06.07.2021 18:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совещания у Александра Лукашенко подтвердил, что наша страна не будет сдерживать потоки мигрантов, которые направляются в Евросоюз. Ранее сегодня об этом говорил сам Лукашенко.

Макей подчеркнул, что беларусские власти не будут бросать деньги на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, когда тот вводит санкции. По его словам, в Палату представителей будет внесен законопроект о приостановке действия соглашения о реадмиссии.

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», — заявил Макей. Он добавил, что «деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями».

Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе.

С начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1 363, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совещания у Александра Лукашенко подтвердил, что наша страна не будет сдерживать потоки мигрантов,...
 
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