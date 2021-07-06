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ЕС отреагировал на приговор Виктору Бабарико: «Готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры»

06.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Евросоюз требует от белорусского режима положить конец репрессиям. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за реализацию своих основополагающих прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности».

ЕС также призывает Минск к диалогу с демократической оппозиций и гражданским обществом при содействии ОБСЕ, что должно привести к свободным и справедливым выборам.

Также сообщается, что ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении официального Минска.

Также стало известно, что к четвертому пакету санкций ЕС присоединилось еще 7 стран: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз требует от белорусского режима положить конец репрессиям.
 
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