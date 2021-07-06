Мнение: «Уж сколько раз готовы были доинтегрироваться до чего-нибудь совсем непристойного, но…»

Источник материала: Салiдарнасць

Ах эти «мелкие технические моменты»! Телеграм-канал Письма к дочери — о новых заявления по интеграции.

— На днях премьер Головченко сказал, что в интеграции с Россией белорусским властям осталось согласовать лишь незначительные технические моменты. И что на все про все им потребуются сущие пустяки. Буквально вот еще несколько месяцев – и все уже будет совсем готово.

Ах эти «мелкие технические моменты»! Да какой же скромный бюрократический гений вас только выдумал? Сколько же скрытого смысла таится в самой этой фразе, в которой искушенному уху слышится и неумолимый шелест страниц с инструкциями и разъяснениями, и безжалостный стук печати, визирующей исходящие документы.

Да ценил ли вас кто-нибудь так, как вы того заслуживаете? Из-за вас рушились царства и начинались войны. Из-за вас гибли великие династии, а на обломках былого величия прорастало что-нибудь прежде никогда не виданное. «Между мною и царем Дарием существуют незначительные технические разногласия – кому из нас двоих править Азией», - мог бы сказать Александр Македонский, начиная войну против Персидского царства.

И уж, конечно, одни только «мелкие технические моменты» позволяют беларусским и российским властям интегрироваться друг с другом вот уже больше, чем четверть века без необратимого ущерба для взаимного здоровья. Уж сколько раз готовы они были, кажется, доинтегрироваться до чего-нибудь совсем уже непристойного, но всякий раз словно дьявол какой прятался в этих технических деталях. Так что, думаю, и в этот раз нам с тобою переживать не о чем. Пойдет эта интеграция, вместе с техническими моментами куда-нибудь на 2030 год, куда ее уже, собственно, и послали.

Или вот как с украинской границей. Закрывали эту границу кажется уже совсем бесповоротными оральными интервенциями. Но потом произошло уточнение технических деталей и обнаружилось, что «закрыть границу» значит всего-навсего добавить на нее патрулей. И это, согласись, очень удобно. Потому что постороннему человеку дополнительных патрулей все равно не видно и продавать белорусское топливо в Украину они никак не мешают.

Посторонние люди, правда, не всегда хотят разбираться в сложных технических деталях. И МИД Украины уже говорит, что будет искать альтернативу белорусскому топливу и удобрениям. И даже не по политическим мотивам, а просто потому, что на человека, который вдруг закрывает границы, невозможно полагаться в серьезном деле обеспечения топливного рынка.

Вот в чем белорусским властям не мешают никакие технические моменты, так это если им хочется устроить соседям мелкие неприятности. Устроить крупные не позволяет текущий уровень геополитического величия, а мелкие – всегда пожалуйста. Как с кризисом нелегальной миграции на литовской границе.

И, надо сказать, что этот кризис уже принес свои первые плоды. Литва вчера предоставила офису Светланы Тихановской официальный дипломатический статус. И, конечно, можно делать вид, что этот статус имеет сейчас исключительно символическое значение. Но вот ведь незадача! Теперь уже и иммигрантский кризис литовское правительство обсуждает не с белорусскими властями, а с офисом Тихановской. И кто его знает, до чего они там с этой Тихановской договорятся. А вдруг про то, чтобы перекрыть границу для белорусских и следующих транзитом грузов? Не санкций политических ради, а по исключительно техническим причинам. Тем более, и пограничники у них теперь все заняты в лесах.

Так что технические моменты – это такая коварная штука, которая может работать в разные стороны. Сегодня ты ими кого-нибудь ущемил, а завтра могут ущемить уже тебя. Как, например, Газпром, который по исключительно техническим причинам собирается радикально урезать газовый транзит через белорусскую территорию уже с октября текущего года.