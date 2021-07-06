Обзор рынка облигаций за июнь 2021

Источник материала: Myfin



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Основными параметрами обзора выступают:



количество сделок по приобретению облигаций (без учета сделок РЕПО) в ходе биржевых торгов на рынке ценных бумаг БВФБ.

объем в денежном выражении;

В период с 1 по 30 июня 2021 на биржевом рынке облигаций Белоруской валютно-фондовой биржи было заключено 628 сделок, среди которых:

387 с государственными облигациями ( 61,62% от общего числа);

с государственными облигациями ( от общего числа); 68 с облигациями банков Республики Беларусь ( 10,83%);

с облигациями банков Республики Беларусь ( 173 с корпоративными облигациями (27,55%).

В июне текущего года число сделок на биржевом рынке облигаций существенно выросло. В процентном отношении рост составил 61,4%.

Доля сделок с государственными облигациями (число сделок за июнь выросло по сравнению с маем на 59,3%) остаётся практически неизменной около 2/3 от всех сделок.

Банковские облигации при общем росте числа сделок на 36% сократили свою долю в общем числе сделок примерно на два процента с 12,695 в мае до 10,83% в июне. Корпоративные бумаги напротив – увеличили число сделок и месяц к месяцу на 71,3%, и на те же два процента увеличили свою долю в общем числе сделок с 25,635 в мае до 27,55% в июне.

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашениюпо сделкам % Тип клиента*** ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 138 6,89 ЮЛ ВГДО 254 1000 EUR 4,95 28.11.2025 86 4,91 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 71 4,36 ЮЛ

В промежуточных обзорах мы обращали внимание на рост интереса инвесторов к 152-му выпуску ВГДО. Это нашло подтверждение в первом месте этих бумаг в рейтинге гособлигаций по числу сделок. 138 сделок за июнь 2021 года. Средневзвешенная доходность остаётся на уровне 6,89%.

На второе место переместились облигации 254-го выпуска ВГДО, номинированные в евро. С ними в июне было совершено 86 сделок.

На третьем месте 171-й выпуск ВГДО, который также пользуется стабильным спросом. 71 сделка за июнь 2021 года.

254-й выпуск ВГДО доступен юридическим и физическим лицам. Облигации 152-го и 171-го выпусков доступны только для юридических лиц.

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению по сделкам % Тип клиента*** Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4,7 16.06.2022 32 5,92 ЮФЛ Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 1000 USD 7 14.07.2022 20 7,03 ЮФЛ ЕВРОТОРГ ООО Оп23 1000 USD 7 25.11.2025 19 6,98 ЮФЛ

Белорусская железная дорога с облигациями 12-го выпуска занимает в июне первое место среди корпоративных облигаций по числу сделок. Бумаги номинированы в долларах США (1000 долларов), купонная доходность 4,7%, рыночная 5,92%. С этими бумагами было совершено 32 сделки за месяц.

На втором месте ещё один эмитент, который упоминался в промежуточных обзорах и метил в лидеры – 2-й выпуск облигаций Частного предприятия «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел». С облигациями, номинированными в долларах США (1000 долларов номинал, 7% купонный доход), было совершено в июне 20 сделок.

На третьем месте лидер предыдущего месяца 23-й выпуск облигаций ООО «Евроторг». С долларовыми облигациями было совершено 20 сделок.

Все облигации доступны всем категориям инвесторов.

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению по, сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп121 100 BYN 9,5 31.12.2025 14 9,48 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп72 1000 BYN 11,5 22.07.2026 14 11,01 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп122 100 BYN 10,5 31.12.2025 6 10,48 ЮЛ

Рейтинг облигаций банковского сектора практически не изменился. Произошла перестановка среди предыдущих лидеров ТОПа.

На первом и третьем местах облигации 121-го и 122-го выпусков ООО «АСБ Лизинг» (14 и 6 сделок соответственно). На второе месте перешли бумаги 72-го выпуска ОАО «Белинвестбанка» (14 сделок).

Все облигации рейтинга только рублёвые и доступны только юридическим лицам.

В денежном выражении общий объем сделок в апреле 2021 года составил 335,52 млн рублей, в числе которых:

250,89 млн рублей по сделкам с государственными облигациями ( 74,78% от общего объема);

млн рублей по сделкам с государственными облигациями ( от общего объема); 61,69 млн рублей по сделкам с облигациями остальных банков РБ ( 18,39% );

млн рублей по сделкам с облигациями остальных банков РБ ( ); 22,94 млн рублей по сделкам с корпоративными облигациями (6,84%).

В июне 2021 года биржевой рынок облигаций вырос и по числу сделок и вернулся к средним величинам по объёму в денежном выражении. Рост к маю составил 48%, или почти наполовину.

Сектор государственных облигаций вырос в большей степени. От майских 2/3 он увеличился до 3/4 в общем объёме рынка облигаций. Месяц к месяцу рост составил 76,3%.

Банковские облигации сократились и по числу сделок и по объёму. Объём уменьшился в долевом отношении с 30,51% в мае до 18,39% в июне, или на 11% помесячно.

Корпоративные облигации увеличились в торговом объёме на 51,2%. В общем объёме их доля осталась практически неизменной – 6,81% в июне против 6,69% в мае.

ТОП 3 государственных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 57,09 6,89 ЮЛ ВГДО 254 1000 EUR 4,95 28.11.2025 41 4,91 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 30,81 4,36 ЮЛ

ТОП-3 облигаций по объёму в денежном выражении повторяет рейтинг по числу сделок.

На первом месте 152-й выпуск ВГДО, номинированный в долларах США. Объём сделок с этими бумагами 57,09 миллиона белорусских рублей.

На втором месте 254-й выпуск ВГДО, номинированный в евро – 41 миллион белорусских рублей.

На третьем месте 171-й выпуск, номинированный в долларах США и объёмом в 30,81 миллиона белорусских рублей.

ТОП 3 корпоративных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению по сделкам % Тип клиента*** Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4,7 16.06.2022 11,26 5,92 ЮФЛ ОАО "Агролизинг" Оп15 100 BYN 11,5 30.09.2027 2,01 11,45 ЮФЛ ООО "Производственная компания Ромакс" Оп6 100 USD 7,5 12.12.2025 1,58 7,47 ЮФЛ

В рейтинге корпоративных облигаций по объёму в денежном выражении 12-й выпуск облигаций Белорусской железной дороги. С долларовыми бумагами было совершено сделок на сумму в 11,26 миллионов белорусских рублей.

На втором месте 15-й выпуск рублёвых облигаций ОАО «Агролизинг» (номинал 100 рублей, купонная доходность 11,5%). Объём торгов с ними составил 2,01 миллиона белорусских рублей.

На третьем месте разместились облигации 6-го выпуска ООО «Производственная компания Ромакс». Долларовые облигации (номинал 100 долларов США, купон 7,5%) расторговались в июне на сумму в 1,58 миллиона белорусских рублей.

Все бумаги рейтинга доступны всем категориям инвесторов – юридическим и физическим лицам.

ТОП 3 банковских облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению по сделкам % Тип клиента*** МТБанк ЗАО Оп34 1000 BYN 10,25 28.05.2025 12,84 9,41 ЮЛ Альфа-Банк ЗАО Оп34 5000 BYN 10 20.05.2026 10,01 10,12 ЮФЛ Банк развития Республики Беларусь ОАО Оп9 100 BYN 31.12.2025 6,77 0 ЮЛ

Как и в предыдущем месяце спросом в банковском секторе пользуются рублёвые облигации.

На первом месте по сумме сделок разместились облигации 34-го выпуска ЗАО «МТБанка». Номинал 1000 рублей, купонная доходность 10%. Объём торгов с бумагами составил 12,84 миллиона белорусских рублей.

На второе место вышли облигации также 34-го выпуска ЗАО «Альфа-Банка». Номинал 5000 рублей, купон 10%. Объём сделок за июнь составил 10.01 миллиона белорусских рублей.

На третьем месте 9-й выпуск ОАО «Банка Развития Республики Беларусь».

При достаточно резком сокращении биржевого рынка акций (см.обзор) в июне 2021 года биржевой рынок облигаций увеличился почти наполовину. В целом это положительный сигнал в пользу того, что у рынка есть потенциал роста.

Существенно увеличилось обращение государственных облигаций за счёт перераспределения торговых объёмов от банковских облигаций. Надо отметить, что в некоторые предыдущие периоды доля государственных бумаг в общем объёме в денежном была ещё выше. Постепенно растёт доля облигаций корпоративного сектора как по числу, так и по сумме сделок. Полагаем, что для наших клиентов это может иметь рыночный интерес, который может быть реализован в реальные сделки.

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882