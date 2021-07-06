|
Обзор рынка облигаций за июнь 2021
Источник материала: Myfin
Основными параметрами обзора выступают:
В период с 1 по 30 июня 2021 на биржевом рынке облигаций Белоруской валютно-фондовой биржи было заключено 628 сделок, среди которых:
В июне текущего года число сделок на биржевом рынке облигаций существенно выросло. В процентном отношении рост составил 61,4%.
Доля сделок с государственными облигациями (число сделок за июнь выросло по сравнению с маем на 59,3%) остаётся практически неизменной около 2/3 от всех сделок.
Банковские облигации при общем росте числа сделок на 36% сократили свою долю в общем числе сделок примерно на два процента с 12,695 в мае до 10,83% в июне. Корпоративные бумаги напротив – увеличили число сделок и месяц к месяцу на 71,3%, и на те же два процента увеличили свою долю в общем числе сделок с 25,635 в мае до 27,55% в июне.
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
В промежуточных обзорах мы обращали внимание на рост интереса инвесторов к 152-му выпуску ВГДО. Это нашло подтверждение в первом месте этих бумаг в рейтинге гособлигаций по числу сделок. 138 сделок за июнь 2021 года. Средневзвешенная доходность остаётся на уровне 6,89%.
На второе место переместились облигации 254-го выпуска ВГДО, номинированные в евро. С ними в июне было совершено 86 сделок.
На третьем месте 171-й выпуск ВГДО, который также пользуется стабильным спросом. 71 сделка за июнь 2021 года.
254-й выпуск ВГДО доступен юридическим и физическим лицам. Облигации 152-го и 171-го выпусков доступны только для юридических лиц.
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Белорусская железная дорога с облигациями 12-го выпуска занимает в июне первое место среди корпоративных облигаций по числу сделок. Бумаги номинированы в долларах США (1000 долларов), купонная доходность 4,7%, рыночная 5,92%. С этими бумагами было совершено 32 сделки за месяц.
На втором месте ещё один эмитент, который упоминался в промежуточных обзорах и метил в лидеры – 2-й выпуск облигаций Частного предприятия «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел». С облигациями, номинированными в долларах США (1000 долларов номинал, 7% купонный доход), было совершено в июне 20 сделок.
На третьем месте лидер предыдущего месяца 23-й выпуск облигаций ООО «Евроторг». С долларовыми облигациями было совершено 20 сделок.
Все облигации доступны всем категориям инвесторов.
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Рейтинг облигаций банковского сектора практически не изменился. Произошла перестановка среди предыдущих лидеров ТОПа.
На первом и третьем местах облигации 121-го и 122-го выпусков ООО «АСБ Лизинг» (14 и 6 сделок соответственно). На второе месте перешли бумаги 72-го выпуска ОАО «Белинвестбанка» (14 сделок).
Все облигации рейтинга только рублёвые и доступны только юридическим лицам.
В денежном выражении общий объем сделок в апреле 2021 года составил 335,52 млн рублей, в числе которых:
В июне 2021 года биржевой рынок облигаций вырос и по числу сделок и вернулся к средним величинам по объёму в денежном выражении. Рост к маю составил 48%, или почти наполовину.
Сектор государственных облигаций вырос в большей степени. От майских 2/3 он увеличился до 3/4 в общем объёме рынка облигаций. Месяц к месяцу рост составил 76,3%.
Банковские облигации сократились и по числу сделок и по объёму. Объём уменьшился в долевом отношении с 30,51% в мае до 18,39% в июне, или на 11% помесячно.
Корпоративные облигации увеличились в торговом объёме на 51,2%. В общем объёме их доля осталась практически неизменной – 6,81% в июне против 6,69% в мае.
ТОП 3 государственных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период
ТОП-3 облигаций по объёму в денежном выражении повторяет рейтинг по числу сделок.
На первом месте 152-й выпуск ВГДО, номинированный в долларах США. Объём сделок с этими бумагами 57,09 миллиона белорусских рублей.
На втором месте 254-й выпуск ВГДО, номинированный в евро – 41 миллион белорусских рублей.
На третьем месте 171-й выпуск, номинированный в долларах США и объёмом в 30,81 миллиона белорусских рублей.
ТОП 3 корпоративных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период (без банков)
В рейтинге корпоративных облигаций по объёму в денежном выражении 12-й выпуск облигаций Белорусской железной дороги. С долларовыми бумагами было совершено сделок на сумму в 11,26 миллионов белорусских рублей.
На втором месте 15-й выпуск рублёвых облигаций ОАО «Агролизинг» (номинал 100 рублей, купонная доходность 11,5%). Объём торгов с ними составил 2,01 миллиона белорусских рублей.
На третьем месте разместились облигации 6-го выпуска ООО «Производственная компания Ромакс». Долларовые облигации (номинал 100 долларов США, купон 7,5%) расторговались в июне на сумму в 1,58 миллиона белорусских рублей.
Все бумаги рейтинга доступны всем категориям инвесторов – юридическим и физическим лицам.
ТОП 3 банковских облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период
Как и в предыдущем месяце спросом в банковском секторе пользуются рублёвые облигации.
На первом месте по сумме сделок разместились облигации 34-го выпуска ЗАО «МТБанка». Номинал 1000 рублей, купонная доходность 10%. Объём торгов с бумагами составил 12,84 миллиона белорусских рублей.
На второе место вышли облигации также 34-го выпуска ЗАО «Альфа-Банка». Номинал 5000 рублей, купон 10%. Объём сделок за июнь составил 10.01 миллиона белорусских рублей.
На третьем месте 9-й выпуск ОАО «Банка Развития Республики Беларусь».
При достаточно резком сокращении биржевого рынка акций (см.обзор) в июне 2021 года биржевой рынок облигаций увеличился почти наполовину. В целом это положительный сигнал в пользу того, что у рынка есть потенциал роста.
Существенно увеличилось обращение государственных облигаций за счёт перераспределения торговых объёмов от банковских облигаций. Надо отметить, что в некоторые предыдущие периоды доля государственных бумаг в общем объёме в денежном была ещё выше. Постепенно растёт доля облигаций корпоративного сектора как по числу, так и по сумме сделок. Полагаем, что для наших клиентов это может иметь рыночный интерес, который может быть реализован в реальные сделки.
*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты компании Айгенис, рассказывают какие события происходили на рынке облигаций в июне 2021 года. Хотим так же напомнить, что любой желающий можете стать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)