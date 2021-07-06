Источник материала: UDF



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"Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", - сказал на заседании во вторник председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

"Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога. Решения, принимаемые 120 голосами, нелегитимны", - заявил Толстой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста В составе ассамблеи 323 парламентария из 57 государств.

По его словам, ассамблея нарушила прописанные в ее же регламенте правила о то, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании - онлайн или очно.Так в план работы заседания были во вторник включены две резолюции, одна из которых, касающаяся оценок действий РФ относительно Украины и Крыма набрала лишь поддержку 126 членов ассамблеи, а вторая - осуждающая действия белорусских властей относительно оппозиции - 122 членов.В составе ассамблеи 323 парламентария из 57 государств.Сессия ПА ОБСЕ проходит с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате. Толстой принимает участие в работе сессии непосредственно в Вене.