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Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста

06.07.2021 18:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста
Иллюстративное фото
Делегация РФ в Парламентской ассамблее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента.

"Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", - сказал на заседании во вторник председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.


По его словам, ассамблея нарушила прописанные в ее же регламенте правила о то, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании - онлайн или очно.

Так в план работы заседания были во вторник включены две резолюции, одна из которых, касающаяся оценок действий РФ относительно Украины и Крыма набрала лишь поддержку 126 членов ассамблеи, а вторая - осуждающая действия белорусских властей относительно оппозиции - 122 членов.


"Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога. Решения, принимаемые 120 голосами, нелегитимны", - заявил Толстой.


В составе ассамблеи 323 парламентария из 57 государств.

Сессия ПА ОБСЕ проходит с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате. Толстой принимает участие в работе сессии непосредственно в Вене.
 
 
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В составе ассамблеи 323 парламентария из 57 государств.
 
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