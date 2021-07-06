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Товарами наторговали на минус $1 млрд: ждать девальвации?

06.07.2021 18:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Товарами наторговали на минус млрд: ждать девальвации?
Денег от внешней торговли становится меньше / Еврорадио
За январь — май Беларусь продала за рубеж товаров на $1 млрд меньше, чем импортировала, сообщает Белстат. За месяц отрицательное сальдо увеличилось более чем на $0,5 млрд.

При этом со странами ЕАЭС Беларусь наторговала в минус на $2,24 млрд. С ЕС ситуация обратная. Там сальдо положительное — $1,1 млрд.

Еврорадио разобралось, за счёт чего и так отрицательное сальдо торговли товарами удвоилось всего за месяц и насколько это страшно для белорусского рубля.

Услуги вытягивают товары


Товарами наторговали на минус млрд: ждать девальвации?

Больше всего Беларусь зарабатывает на экспорте IT и транспортных услуг / park.by

Поскольку статистика за первые пять месяцев года, все эффекты на курс белорусского рубля уже реализовались, отмечает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб.

— Очень важно, что это только сальдо торговли товарами. Оно у нас стабильно отрицательное, в том числе с Россией, потому что там мы покупаем нефть и газ — и, конечно, покупаем больше, чем чего-то туда продаём. Также у нас стабильно положительное сальдо с Европой. В первую очередь за счёт того, что продаём туда нефтепродукты.

Эксперт подчёркивает, что при оценке влияния на курс рубля смотреть только на торговлю товарами нельзя.

— Как минимум нужно рассматривать торговлю товарами и услугами. Она стабильно с начала года была положительной. То есть положительное сальдо по торговле услугами перекрывало отрицательное сальдо по торговле товарами. Это одна из причин, почему рубль чувствует себя достаточно устойчиво с начала года.

Пока есть данные по торговле товарами и услугами только за январь — апрель. За этот период сальдо сложилось положительным ($0,91 млрд). При этом сальдо по торговле товарами составило минус $0,45 млрд. С услугами ситуация противоположная. Там сальдо — $1,37 млрд. Наибольший вклад составляют компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги, а также транспортные услуги.


Эффект “экспортного чуда” выровнялся


Академический директор BEROC Катерина Борнукова отмечает, что скачок отрицательного сальдо торговли товарами произошёл из-за подорожания товаров за рубежом.

— Произошло серьёзное увеличение. Мы импортируем много промежуточных товаров для своего производства. И они тоже подорожали, а не только наш экспорт. Поэтому случилось догоняющее выравнивание, удорожание импорта. Было понятно, что то экспортное чудо, которое у нас довольно долго было, должно быть в какой-то момент компенсировано ростом импорта. И укрепление белорусского рубля тоже делает импортные товары более привлекательными.

По мнению Катерины Борнуковой, скоро положительное сальдо торгового баланса будет в районе нуля. И даже экспорт услуг не поможет.

Девальвации не будет


Это значит, что курс белорусского рубля потеряет поддержку в виде притока валюты из-за рубежа.

Товарами наторговали на минус млрд: ждать девальвации?

Санкции со временем тоже снизят валютные поступления / Reuters

— Конечно, это будет серьёзным сокращением его поддержки. Тем более что у людей в Беларуси большая настороженность, ожидание девальвации, особенно на фоне принятых ЕС санкций, которые пока ещё не действуют, но в будущем обязательно подействуют.

Это создаёт предпосылки для того, чтобы белорусский рубль ослаб, но не критично.

— Мы не говорим об обвальной девальвации, просто про ослабление рубля на 5-10 процентов максимум.

Кроме того, санкции ЕС имеют отложенный эффект.

— Только со временем они могут сказаться. Санкции ведь постепенны. Во-первых, все действующие контракты будут исполняться. Санкции будут работать по мере их истечения. Во-вторых, по калийной отрасли в нынешних формулировках эти санкции не затрагивают самый широкий класс калийных удобрений. Может быть, ближе к концу года они начнут ощущаться. И в нынешнем виде без введения дополнительных пакетов это влияние будет не очень сильно, — заключает Вадим Иосуб.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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