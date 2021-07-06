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Владимир Караник о территориальных войсках: «Проверка ещё раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране»

06.07.2021 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник о территориальных войсках: «Проверка ещё раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране»

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Эта проверка еще раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране. Это компактные, хорошо оснащенные, мобильные, современные Вооруженные Силы. Плюс войска территориальной обороны в случае необходимости оперативно разворачиваются и берут на себя несвойственные армии функции для того, чтобы не отвлекать военнослужащих от выполнения боевых задач.

 
 
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Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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