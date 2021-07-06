|
Владимир Караник о территориальных войсках: «Проверка ещё раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Караник о территориальных войсках: «Проверка ещё раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране»
Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)