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Виктор Гулевич: «Личный состав территориальных войск восстановит навыки по владению оружием, техникой»

06.07.2021 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гулевич: «Личный состав территориальных войск восстановит навыки по владению оружием, техникой»

Оценить оперативное развертывание войск и выполнение боевых задач планируют сразу в 10 районах области. 6 июля стартовал первый этап масштабного смотра. В Мостовском районе поставлена задача сформировать штаб и отдельный стрелковый батальон. Для этого из запаса призовут более 200 военнообязанных. Охрана важных объектов, борьба с диверсионными группами условного противника и разведывательная работа – эти навыки личный состав совместно с сотрудниками органов внутренних дел отработают во время командно-штабных учений.

Второй этап проверки пройдет в октябре.

Виктор Гулевич: «Личный состав территориальных войск восстановит навыки по владению оружием, техникой»

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Данное мероприятие в целом носит плановый характер. Вместе с тем по указанию главы государства в порядок ее проведения были внесены отдельные коррективы. В ходе формирования личный состав территориальных войск восстановит навыки по владению оружием, техникой, вспомнит функциональные обязанности, предусмотренные соответствующими должностями, подготовится к выполнению задач территориальной обороны.

Виктор Гулевич: «Личный состав территориальных войск восстановит навыки по владению оружием, техникой»

Владимир Караник о территориальных войсках: «Проверка ещё раз показывает правильность концепции, принятой в нашей стране»

Ранее эффективность войск территориальной обороны уже проверили в Могилевской и Брестской областях.

 
 
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Новости Беларуси. В Гродненской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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