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Житель Барановичей приговорен к 2,5 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ГАИ

06.07.2021 18:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Установлено, что 13 июля 2020 года мужчина со своего мобильного телефона публично разместил в социальной сети оскорбительный комментарий в отношении инспектора ГАИ Ганцевичского РОВД, который стал доступен для прочтения неограниченному числу пользователей интернета. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что не имел права осуждать и давать оценку действиям сотрудника милиции. В настоящее время обвиняемый убедился в правомерности действий правоохранителей и призвал граждан задуматься о последствиях противоправного поведения", - рассказали в прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Барановичского района и города Барановичи на основании ст.369 УК назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года и 6 месяцев.

Мобильный телефон, использовавшийся в качестве средства совершения преступления, в соответствии ч.1 ст.46-1 УК подвергнут специальной конфискации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Барановичского района и города Барановичи на основании ст.369 УК назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное...
 
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