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Десять пинчан приговорены к лишению свободы от 4 лет до 5,5 года за участие в массовых беспорядках

06.07.2021 18:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пинска, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках в районном центре 9-10 августа 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Установлено, что обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества. Применяя насилие в отношении сотрудников милиции, которое выразилось в нанесении ударов руками, ногами и различными предметами, они использовали палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки, бутылки и пиротехнические изделия.

Кроме того, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе городским и районным отделам внутренних дел. Общая сумма причиненного ущерба превысила Br23 тыс.

Вина всех фигурантов дела установлена совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе фото- и видеоматериалами.

Суд Московского района Бреста признал обвиняемых виновными в участии в массовых беспорядках. По ч.2 ст.293 УК каждому из них назначено лишение свободы на срок от 4 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемых имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Установлено, что обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
 
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