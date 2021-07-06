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Сергей Вязович занял второе место на ралли-рейде «Шелковый путь — 2021»

06.07.2021 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гонщик белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович стал вторым в общем зачете на международном ралли-рейде «Шелковый путь — 2021». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Сергей Вязович занял второе место на ралли-рейде «Шелковый путь — 2021»
Фото из группы в Facebook «МАЗ»
Сегодня состоялся заключительный этап гонки, в ходе которого участники стартовали и финишировали в Горно-Алтайске. Лучшее время на дистанции показал экипаж С. Вязовича, что позволило ему занять высокое второе место в генеральной классификации. Другие представители «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский и Виталий Мурылёв показали на этапе пятое и шестое время соответственно. В общем зачете А. Вишневский занял восьмое место, В. Мурылёв замкнул десятку лучших в классе грузовиков.

Победителем ралли-марафона «Шелковый путь» стал триумфатор гонки «Дакар-2021» Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Третье место — у еще одного представителя российской команды Антона Шибалова.

Дистанция 11-го по счету «Шелкового пути» должна была пролегать из Омска в Улан-Батор. Однако из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в Монголии было принято решение ограничиться преодолением спецучастков только на территории Российской Федерации.

Кстати, все три пилота команды «МАЗ-СПОРТавто» выступали на этих соревнованиях на новейших грузовиках капотной компоновки.
 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович стал вторым в общем зачете на международном ралли-рейде «Шелковый путь — 2021». Об этом корреспонденту...
 
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