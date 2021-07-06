|
Впервые Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона
Источник материала: Партизан
6 июля в матче 1/4 финала четвертая ракетка мира обыграла 24-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:3.
Арина Соболенко / Reuters
В итоге Соболенко уже улучшила свое положение в мировом рейтинге — как минимум 3-я ракетка мира с понедельника. А победы на Уимблдоне еще могут продолжаться.
Соперницей Арины Соболенко в полуфинале будет чешка Каролина Плишкова, 13-я ракетка мира, которая также там сыграет впервые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июля в матче 1/4 финала четвертая ракетка мира обыграла 24-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:3.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)