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Впервые Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

06.07.2021 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 июля в матче 1/4 финала четвертая ракетка мира обыграла 24-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:3.

Впервые Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона
Арина Соболенко / Reuters
В итоге Соболенко уже улучшила свое положение в мировом рейтинге — как минимум 3-я ракетка мира с понедельника. А победы на Уимблдоне еще могут продолжаться.

Соперницей Арины Соболенко в полуфинале будет чешка Каролина Плишкова, 13-я ракетка мира, которая также там сыграет впервые.
 
 
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6 июля в матче 1/4 финала четвертая ракетка мира обыграла 24-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:3.
 
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