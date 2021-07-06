Разгонять протесты с помощью дубинок и щитов учат уже детей?

Видимо, для того, чтобы дети смогли в полной мере ощутить изнутри жизнь сотрудников милиции, им дали примерить на себя защитную экипировку, ту самую, в которой производились жестокие избиения и пытки мирных протестующих.





Будут ли выдавать пожизненные балаклавы — в РОВД не уточнили, отмечает телеграм-канал zamkadom.







