Источник материала: Смартпресс

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подрядчиков обяжут отчислять 1% в фонды развития строительной отрасли Указ о создании фондов развития строительной отрасли подписал 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом предусматривается "создание на период с 1...

Указ о создании фондов развития строительной отрасли подписал 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом предусматривается "создание на период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли",в пресс-службе президента.Фонды будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности."Республиканский фонд развития будет формироваться за счет отчислений от стоимости работ, выполненных подрядными организациями Министерства архитектуры и строительства. Региональные фонды - от стоимости работ иных строительных предприятий по месту их регистрации", - рассказали в пресс-службе.Отчислять 1% не надо будет при строительстве жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств."Средства фондов развития будут использоваться для развития материально-технической базы строительных организаций, приобретения строительных машин и механизмов, транспортных средств, технологического оборудования", - указано в сообщении.Напомним, в октябре 2020 года проект указана общественное обсуждение.