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Подрядчиков обяжут отчислять 1% в фонды развития строительной отрасли
06.07.2021 18:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: СмартпрессУказ о создании фондов развития строительной отрасли подписал 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом предусматривается "создание на период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли",
Фонды будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности.
"Республиканский фонд развития будет формироваться за счет отчислений от стоимости работ, выполненных подрядными организациями Министерства архитектуры и строительства. Региональные фонды - от стоимости работ иных строительных предприятий по месту их регистрации", - рассказали в пресс-службе.
Отчислять 1% не надо будет при строительстве жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств.
"Средства фондов развития будут использоваться для развития материально-технической базы строительных организаций, приобретения строительных машин и механизмов, транспортных средств, технологического оборудования", - указано в сообщении.
Напомним, в октябре 2020 года проект указа
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Указ о создании фондов развития строительной отрасли подписал 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом предусматривается "создание на период с 1...
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